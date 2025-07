Prima di tutto, le mie condoglianze. Se fossi nei tuoi panni mi si spezzerebbe il cuore a riciclare o a sbarazzarmi dei cazzi di mio marito. Li metterei in una scatola e li conserverei in un ripiano alto, lasciando che siano i miei eredi a preoccuparsi di cosa farne quando arriverà il momento. Ripeto, mi dispiace molto per la tua perdita.

La prossima volta che lasciate i marmocchi con la nonna, ditele che volete andare al cinema. Poi però andate in un sex club, a una festa per scambisti o in uno spazio queer. Date un’occhiata, incontrate gente nuova. Magari ci scappa anche una scopata. Consiglio professionale: tornando a casa, mentre uno guida, l’altro potrebbe leggere a voce alta la trama del film che avete “visto”. Non si sa mai che la nonna dovesse fare domande.

Il mio ragazzo è italiano e stranamente superstizioso. A volte arriva a negare la scienza. Non so cosa fare.

Cosa pensi che possa ferire di più a lungo termine: qualche conversazione imbarazzante ora, che magari può portare a conversazioni (e rapporti sessuali) migliori in futuro? Oppure evitare l’imbarazzo nell’immediato e alla fine ritrovarsi al punto in cui il sesso non è granché e si scopa sempre meno, fino a quando uno dei due tradisce o lascia l’altro? A te la scelta.

A causa dell’ansia del mio partner non riesco a pianificare la mia vita come facevo quando ero single. Cosa posso fare?

Le coppie non fanno piani come li fanno i single. Bisogna sempre tenere in considerazione il partner, chiedere il suo parere. Non puoi mica decidere all’improvviso di prendere un volo per l’Europa o andartene a un festino a luci rosse. Detto questo, tenere presente il partner e la sua ansia è importante, ma non puoi neanche lasciare che quest’ansia ti controlli. Meglio stare lontani dalle persone che sfruttano l’ansia per isolarci dal resto del mondo. In questi casi, infatti, non puoi fare niente da solo, non puoi incontrare nessuno da solo e non puoi fare piani da solo, perché altrimenti il tuo partner diventa ansioso. Questo non è un rapporto, è un rapimento.

***

Odio quando il mio sub mi morde mentre lo scopo, ma a lui piace un sacco. Voglio che sia contento. Devo dirgli la verità?

È il tuo sub, dovresti essere capace di ordinargli di piantarla. Se però vuoi lasciare che ti morda una volta tanto, perché così è contento, allora non dovrebbe essere difficile inserire la sua passione per i morsi nella vostra dinamica dom/sub. Trova qualcosa che lui detesta ma è disposto a subire pur di farti piacere – un po’ quello che hai fatto tu finora con i suoi morsi – e puniscilo ogni volta che ti morde (frustate? Pinze per i capezzoli? Pipì?). Ma assicurati che non sia qualcosa che gli piace subire, altrimenti non faresti altro che incentivarlo a morderti.

***

Il luogo pubblico più sopravvalutato per fare sesso?

La Conservative political action conference.

***

Sono una donna bisessuale/pansessuale che ha superato da un po’ i quarant’anni. Ho paura di fare sesso con le donne, perché non so cosa fare. Consigli?

Chiariscilo nel tuo annuncio online: nessuna esperienza con altre donne. Vedrai che sarai contattata solo da donne interessate a scopare con una persona che non sa ancora come maneggiare una vagina, perché la cosa le eccita o perché sono aperte alla possibilità di aprirti un mondo nuovo.

***

Come faccio a convincere il mio scopamico che gli incidenti anali non mi fanno paura e non fanno diminuire il mio desiderio.

Non vuoi che il tuo amico si allarmi troppo quando ti ritrovi (letteralmente) nella merda, e questo è molto carino da parte tua. Ma di sicuro non vuoi nemmeno dargli l’impressione che la cosa ti ecciti. Quindi ti consiglierei, quando succede, di proporre una pausa immediata per una doccia. Dagli un minuto per riprendere fiato o magari fagli mangiare qualcosa, se è rimasto a stomaco vuoto per tutto il giorno (in vista del vostro incontro). Poi vienigli addosso, non dentro.

***

Monogamicamente curioso: cosa ne pensi della clausola “va bene il tradimento, ma niente amicizie”?

Le coppie aperte tendono a stabilire le loro regole esattamente come quelle chiuse. Molte coppie aperte proibiscono effettivamente il sesso con amici. Tuttavia, a meno che una coppia non abbia stabilito la regola “una volta e basta”, ovvero quella che vieta le ripetizioni dei rapporti con la stessa persona, non è giusto impedire al “terzo abituale” di trattare ed essere trattato con gentilezza e decenza. Il desiderio che agli amici non sia offerti certi privilegi sessuali è comprensibile, ma negare l’amicizia a qualcuno che regolarmente vi offre gli stessi privilegi è crudele.

***

Coppia aperta maschio/maschio. Ho perso interesse per il mio partner (temporaneamente) dopo che ha fatto sesso con un’altro, perché non voglio competere. Sono io lo stronzo?

Dipende. Se stai privando il tuo partner del sesso per punirlo dopo che ha scopato con qualcun altro – cosa che entrambi siete autorizzati a fare – e il punto della punizione è quello di spingerlo a non scopare più con altri, allora sì, lo stronzo sei tu. Se invece sei solo insicuro all’idea di un paragone immediato e/o l’intera faccenda della “rivendicazione” non ti eccita e hai già fatto presente (più di una volta) al tuo partner che il problema è tuo e non suo, allora no, non sei tu lo stronzo.

***

A mio marito piace farsi schiacciare/prendere a calci le palle. Quali sono i limiti di questo gioco se voglio proteggere la salute dei suoi testicoli?

La cosa migliore da fare è procedere per piccoli passi. O meglio, per piccoli calci. Così potrai scoprire quali sono i limiti di tuo marito. Se è come la maggior parte degli uomini che amano farsi maltrattare le palle, allora i tuoi calci saranno più forti di quanto pensi che dovrebbero essere ma non alla massima potenza. In ogni caso, non dimenticare: schiacciare le palle può essere una faccenda pericolosa.

***

Due mesi fa ho cominciato a notare piccoli grumi di gelatina giallastra nel mio sprema. Devo preoccuparmi?

Probabilmente no. I grumi gelatinosi possono apparire nello sperma se è passato un po’ di tempo dall’ultimo orgasmo, ma possono anche essere il sintomo di un problema alla prostata o di una malattia sessualmente trasmissibile. Se non hai altri disturbi, probabilmente i grumi spariranno da soli. Se invece non vanno via, fatti vedere da un medico per controllare la prostata e la presenza di malattie.

***

Perché voglio essere sottomesso a letto ma dominante nella vita?

Le nostre fantasie sessuali spesso prevedono la trasgressione non solo delle convenzioni e delle aspettative sociali, ma anche della persona che fingiamo di essere e/o vogliamo essere e/o siamo davvero.