Sono un ventenne e sto pensando di cominciare a esplorare più a fondo la sfera dei kink, soprattutto dato che la mia città natale si trova in un’area metropolitana con una vasta comunità kinky. Non provo paura né vergogna a entrare in spazi del genere, a parte il solito nervosismo che può provare qualunque principiante. Ho la fortuna di essere stato cresciuto da genitori fantastici e con un atteggiamento davvero positivo sul sesso. Mi hanno spiegato che i kink sono normali e non hanno nulla di sbagliato. Il problema non è quello, è che temo di poter incrociare mio padre in uno spazio kinky. Con lui non ho mai fatto una conversazione che si potrebbe ritenere sconveniente sui suoi interessi o le sue attività sessuali, ma sono abbastanza sicuro che lui sia da un pezzo dentro la scena kinky della nostra città. Ho esposto le mie preoccupazioni a una delle sue più care amiche e lei ha detto che non sono del tutto infondate. L’ho presa come una conferma del fatto che mio padre frequenta spazi kinky e sono quasi sicuro di incrociarlo a qualche evento. Come diavolo faccio a intavolare un discorso del genere, che si preannuncia per forza di cose imbarazzante? Gli butto lì semplicemente: “Oh, papà, senti, io mi faccio un account su FetLife, mi blocchi subito, per favore, così mi tolgo il pensiero?”. So che probabilmente la conversazione filerà liscia, è solo che non ho idea di come cominciare. E là fuori non ci sono tante persone che mi sappiano consigliare su come mettermi d’accordo con mio padre per non andare a un evento kinky la stessa sera.

– Need To Know Basis

Esistono altre città con una scena kinky vasta, Ntkb, e il fatto di voler frequentare eventi kinky senza l’assillo d’incrociare dei familiari è un motivo sufficiente per trasferirsi. Io sono cresciuto a Chicago, una città che ha una scena gay enorme, ma dopo il college mi sono ritrovato sulla costa occidentale. Uno dei motivi per cui mi sono trasferito è che ho un numero spropositato di zii – vengo da una famiglia di cattolici irlandesi – e non volevo imbattermici in un bar gay. Nessuno dei miei zii era gay, a quanto ne sapevo io, ma non volevo correre il rischio. Se avessi pensato che c’era anche la minima possibilità d’incrociare mio padre in un bar gay, mi sarei trasferito su Marte.

Mi rendo conto che levare le tende solo per poter andare alle feste kinky senza doverti preoccupare d’incrociare tuo padre è una misura estrema, e forse nel tuo caso anche superflua, Ntkb, dato che i tuoi genitori sono di larghe vedute e non sono dei cattolici irlandesi bigotti. Tu però non riuscirai a rilassarti e a goderti gli eventi kinky se temi che il tizio con il cappuccio di pelle appeso ai ganci da macellaio sopra la pista da ballo sia tuo padre.

Allargando per un attimo l’inquadratura: qualcuno troverà curioso che tu abbia chiesto a una delle più care amiche di tuo padre se lui frequenti ancora le feste kinky, mentre non ti va di parlarne direttamente con lui. Invece è proprio logico: tuo padre è una costante della tua vita – cene, compleanni, vacanze – mentre i suoi migliori amici no. Se fai una conversazione imbarazzante con uno dei suoi amici, non sei più tenuto a rivederlo. Invece una conversazione imbarazzante con tuo padre potrebbe rovinare la festa del Juneteenth, il Folsom di San Francisco o il giorno del ringraziamento.

Il modo migliore per intavolare una conversazione che si preannuncia imbarazzante è usare da subito la parola con la I: “Papà, è una cosa imbarazzante, ma stavo pensando di andare al [nome del locale] il giorno tale per la festa tale, e volevo dirtelo in anticipo”. Se temi che tuo padre sia così di larghe vedute da non rendersi conto che tu a quella festa non ce lo vuoi, dovrai aggiungere qualcosa tipo: “Però se ci vai tu io non ci voglio andare”.

Amarcord/monito: qualche anno fa ricevetti la lettera (che non pubblicai) di un padre gay che si era ritrovato con un figlio anche lui gay. Al padre, quarantenne, piacevano gli sbarbatelli. Al figlio, ventenne, piacevano i daddy. E a questo punto avrai già intuito come andò a finire: si incrociarono su un’app d’incontri. Fin qui l’imbarazzo sarebbe stato lieve, se solo se ne fossero accorti subito. Invece se ne accorsero solo dopo essersi scambiati foto del viso, e non prima di essersi scambiati varie foto di tutt’altro. Dopo essersi strappati gli occhi, padre e figlio si fecero insieme un pranzo estremamente imbarazzante in cui tirarono fuori i telefoni, aprirono le app, e si bloccarono a vicenda ovunque.

Se non vuoi che ti succeda l’equivalente kinky di scambiarsi per sbaglio foto del cazzo con tuo padre – e non voglio neanche immaginare cosa possa consistere – quella conversazione imbarazzante dovrai farla prima della festa, e non dopo. Se tuo padre è davvero ragionevole e di larghe vedute come dici, confido che riuscirete a stabilire un preavviso, un piccolo avvertimento da darvi sugli eventi a cui pensate di partecipare, Ntkb, e il primo che avvisa l’altro si aggiudica la partecipazione. Se non vuoi che i messaggi sugli eventi kinky si mischino alle normali chiacchie tra padre e figlio – o se non vuoi rischiare di inviare alla chat di famiglia un messaggio su un evento kinky destinato a tuo padre – potresti creare un calendario segreto di Google a cui avete accesso solo voi due, Ntkb, ma di cui non farete mai parola.