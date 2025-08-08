Sono una donna bisessuale cisgender trentenne, sposata con un uomo. Sono statunitense e da una decina di anni vivo in Europa. Sono una libera professionista, cosa che a volte mi fa sentire parecchio sola. Non parlo bene la lingua del posto. Qui le persone sono molto affiatate e sembra che tutti abbiano lo stesso gruppo di amici dalla nascita. Ho faticato davvero tanto ad allacciare rapporti stretti. Comunque. Verso il 2018 io e mio marito abbiamo provato ad aprire la coppia e fino all’anno scorso ogni tanto andavamo a letto con altri. Il bilancio di quell’esperienza per me non è stato positivo, anzi non ha fatto che aggravare l’ansia e il senso di solitudine, ma ora siamo tornati monogami e il nostro matrimonio va bene. In tutto questo ho conosciuto una donna e siamo diventate amiche. Conversando con lei è venuto fuori che sono stata in certi locali notturni di Berlino e, dopo averci un po’ girato intorno, ci siamo confidate le nostre esperienze in coppie aperte. Da allora ogni volta che ci vediamo mi parla tantissimo della sua vita sentimentale e di quanto sia fantastica, e scende in dettagli molto espliciti. Io le ho detto che non frequento più nessun altro. Davanti a lei ho pianto, raccontandole gli effetti di quella situazione sulla mia salute mentale, ma ciò non sembra impedirle di vedermi come l’amica kinky e di mentalità aperta con cui può parlare di tutta questa roba. Amici quasi non ne ho, perciò non vorrei proprio perderla, ma non mi piace molto la sua compagnia dato che parla quasi solo della sua strabiliante vita sessuale. Sentir parlare delle vite sessuali degli altri mi mette molta ansia, anche se capisco che è un problema mio. Non che io sia l’unica con cui si può confidare, perché lei mi ha detto (vantandosene) di poter parlare molto liberamente della sua vita sessuale con altri amici, colleghi e perfino con fratelli e sorelle. Devo gentilmente rifiutare i suoi inviti a uscire insieme finché non avrà afferrato e smetterà di contattarmi? Devo dirle senza giri di parole che ascoltare i suoi racconti mi fa quasi venire gli attacchi di panico? Devo impegnarmi di più quando vado in terapia?

– I Can’t Hear You

Sparire un po’ alla volta – cioè rifiutare gli inviti della tua amica finché non avrà afferrato – è sicuramente un segnale, Ichy, ma è anche vago, autolesionista e inutilmente crudele.

Allargando per un attimo l’inquadratura: questa donna dovrebbe essere ottusa per non accorgersi che non vuoi ascoltare i suoi racconti sul sesso. Certe persone però sono ottuse. L’hai conosciuta mentre eri in coppia aperta, le hai pianto davanti quando le hai confidato la tua storia. Una persona con una discreta intelligenza emotiva potrebbe pensare: “Magari alla mia amica fa male ascoltare le mie storie sul KitKatClub, visto che le sue esperienze sono state tanto dolorose”. Mentre questa amica – sempre che lo sia (ci arriviamo tra un attimo) – potrebbe concludere invece che a te va bene ascoltare i suoi racconti, dato che a farti piangere non sono state le sue esperienze.

Se non le hai ancora detto che ascoltare le sue avventure sessuali ti riporta alla mente vicende dolorose, può darsi che la tua amica – se davvero è così ottusa (certe persone lo sono) – non si renda conto di farti stare male. E se davvero è così ottusa, non sarà in grado di capire dove ha sbagliato quando tu sparirai, e magari si tormenterà chiedendosi che ha fatto di male.

Oppure, senti, magari lo sa che raccontarti degli ultimi quattro cazzi che ha succhiato ti rattrista tantissimo e non gliene frega niente.

C’è solo un modo per scoprire se la tua amica è una scema benintenzionata e ignara, però capace di aggiustare il tiro, oppure una stronza egoriferita a cui non frega niente di te: parlale apertamente, cazzo. Se dici qualcosa – se le chiedi con garbo di risparmiarti certi racconti – magari puoi salvare quest’amicizia. Se invece sparisci, di sicuro perderai una delle poche amiche che hai. Dato che ti senti isolata, Ichy, trovo che sia il caso di provare a salvarla.

Se non riesci a trovare le parole, Ichy, sentiti libera di copiare, incollare e inviare alla tua amica questo paragrafo: “Mi piace passare del tempo con te, ma quando il discorso cade sulla tua vita sessuale mi viene l’ansia. Non perché tu stia facendo qualcosa di sbagliato, ma perché sto ancora elaborando gli effetti negativi delle mie esperienze in coppia aperta. Ti ricordi come piangevo? Tu hai un sacco di altre persone con cui parlare di questa roba, compresi i tuoi fratelli e le tue sorelle, perciò io vorrei essere l’amica con cui parli di tutto il resto. Ti va?”.

Se questa donna è una stronza, la prossima volta che vi ritrovate insieme ti attaccherà una pippa sull’ultima volta che è stata al KitKatClub, e a quel punto sarai libera di sparire. Se non lo è, ti parlerà dei programmi tv che sta guardando, o dei musei che ha visitato a Berlino quando non era a farsi scopare in pista al Berghain, e potrete continuare a uscire insieme.