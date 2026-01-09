La mia partner è ancora innamorata del suo ex. Per dieci anni ha creduto che fosse l’amore della sua vita. Sono passati due anni da quando si sono separati e non c’è alcuna possibilità che tornino insieme, dato che lui l’ha tradita nel modo più spregevole. Quel genere di tradimento per cui di solito si finisce in carcere. Non dirò altro al riguardo. La mia partner insiste a ripetere che quel tradimento era un sintomo della sua “malattia”, quindi in un certo senso vuole trovargli delle attenuanti. Per dirti fino a che punto lo amava. Dice che la faccio sentire proprio come faceva lui, ma stiamo insieme solo da pochi mesi. Perciò la nostra relazione non ha la stessa profondità e il nostro legame non è paragonabile a quello. Ecco il problema: ogni volta che viviamo un momento simile a quelli che lei viva con lui – una vacanza, uno scherzo intimo o un rapporto sessuale – lei viene travolta dal dolore. La cosa mi rende insicuro sul nostro futuro. Abbiamo avuto un paio di discussioni dure su cosa significa per noi. Sembra che lei voglia trovare la stessa identica cosa che aveva con lui, però insieme a un altro. Siamo spacciati? Io vorrei aiutarla.

–Girlfriend’s Really Intense Emotional Fragility

Questa donna è messa male, Grief, e tu non puoi aiutarla. Se lei non riesce a prenotare una vacanza o condividere una battuta, o addirittura a fare sesso con te senza avere un crollo per il suo ex, non è pronta a essere la “partner” di nessuno. Non è pronta per un nuovo fidanzato.

Allargando per un attimo l’inquadratura: usare il termine “partner” per indicare una persona che abbiamo appena cominciato a frequentare è una pessima idea. Prendiamo il caso di Grief: frequenta la sua nuova fidanzata solo da pochi mesi. Tecnicamente sono ancora nella fase in cui ci si sta scoprendo a vicenda. Ed ecco cosa ha scoperto lui: che lei non solo è ancora innamorata del suo ex, ma che tende anche a trovare attenuanti (con troppa enfasi, a detta di lui) per il reato o i reati che il suddetto ex ha commesso.

Alla fidanzata di Grief serve un analista, non un fidanzato, e lui avrebbe dovuto andarsene già due mesi fa. Lui però non se la sente di abbandonare questa donna – non è così che si comporta un “partner” – perciò le è rimasto accanto.

Tornando a te, Grief: la cosa più gentile che tu possa fare è mettere fine a questa relazione – è davvero l’unica – ma devi essere sincero sul perché. Non è una situazione in cui ci si possa giocare la classica carta del “non sei tu, sono io”. Prima di cominciare a scopare o frequentare altri non è sempre necessario aver superato del tutto la storia con un ex, ma questa donna a quanto pare non l’ha superata neanche un po’. Ripeto, se la tua fidanzata non riesce a bersi un bicchierino né a succhiarti il cazzo senza scoppiare a piangere per quel mostro del suo ex, non le serve un nuovo fidanzato. Le serve un analista.

Perciò sii gentile ma diretto: “È chiaro che non hai superato la storia con il tuo ex e mi preoccupa il fatto che tu lo giustifichi. Secondo me in questo momento non ti fa bene avere un fidanzato e in ogni caso essere quel fidanzato non fa bene a me”.

