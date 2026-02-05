At least 216 militants killed in all in Pakistan’s Balochistan, military operations end

Feb 5 (Reuters) - At least 216 militants have been killed in all in Pakistan’s Balochistan province and the security operation launched against them has ended, Pakistan’s military said on Thursday.
(Reporting by Saad Sayeed; Editing by YP Rajesh)
Feb 5 (Reuters) - At least 216 militants have been killed in all in Pakistan’s Balochistan province and the security operation launched against them has ended, Pakistan’s military said on Thursday.
(Reporting by Saad Sayeed; Editing by YP Rajesh)
5 febbraio (Reuters) - Almeno 216 militanti sono stati uccisi in tutto nella provincia pakistana del Balochistan e l’operazione di sicurezza lanciata contro di loro è terminata, ha detto giovedì l’esercito pakistano.
(Segnalazione di Saad Sayeed; Redazione di YP Rajesh)
Scrivici per correzioni o suggerimenti: posta@internazionale.it
Inserisci email e password per entrare nella tua area riservata.
Non hai un account su Internazionale?Registrati