https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/02/05/at-least-216-militants-killed-in-all-in-pakistan-s-balochistan-military-operations-end

At least 216 militants killed in all in Pakistan’s Balochistan, military operations end

Almeno 216 militanti uccisi in tutto nel Balochistan pakistano, terminano le operazioni militari

Reuters
5.2.2026
Army soldiers gather at the site, following millitant attacks, in Quetta, Pakistan, January 31, 2026. REUTERS/Stringer (Reuters)

Feb 5 (Reuters) - At least 216 militants have been killed in all in Pakistan’s Balochistan province and the security operation launched against them has ended, Pakistan’s military said on Thursday. 

(Reporting by Saad Sayeed; Editing by YP Rajesh)

Scrivici per correzioni o suggerimenti: posta@internazionale.it

Da non perdere

podcast La storia di Maja T.
podcast Complotti
Economia L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il porno
Abbonati a Internazionale per leggere l’articolo.
Gli abbonati hanno accesso a tutti gli articoli, i video e i reportage pubblicati sul sito.
Abbonati