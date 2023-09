Il presidente ruandese Paul Kagame ha ammesso per la prima volta pubblicamente che si candiderà per un quinto mandato nelle elezioni che si terranno nel 2024.

“Sì, prevedo di candidarmi”, ha detto Kagame, che governa il paese con il pugno di ferro da decenni, in un’intervista a Jeune Afrique pubblicata martedì. “I ruandesi hanno fiducia in me. Continuerò a servirli finché potrò”.

A marzo il governo ruandese ha annunciato che le elezioni presidenziali e legislative si terranno nell’agosto 2024.

Kagame, 65 anni, non aveva ancora chiarito le sue intenzioni, ma nel 2015 ha modificato la costituzione per poter restare al potere fino al 2034.

Ex leader ribelle, Kagame è diventato presidente nell’aprile 2000, ma di fatto guidava il paese dalla fine del genocidio, nel 1994.

È stato confermato – con più del 90 per cento dei voti – nelle elezioni del 2003, del 2010 e del 2017.

Al momento l’unico sfidante di Kagame è Frank Habineza, leader del Partito democratico verde del Ruanda, che a maggio ha annunciato la sua candidatura.

Riferendosi alle parole di Kagame, ha commentato: “Non è certo una sorpresa”.

“Non abbiamo paura di lui e ci stiamo organizzando al meglio per ottenere un risultato migliore rispetto al 2017”, ha dichiarato all’Afp a Kigali. “Continueremo a batterci per la democrazia e i diritti umani”.