Il partito d’estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) non è riuscito il 24 settembre a vincere per la prima volta le elezioni in una città di medie dimensioni, Nordhausen. La città si trova nell’est del paese, vicino a un ex campo di concentramento nazista.

L’elezione era doppiamente importante in un momento in cui l’Afd è in crescita nei sondaggi e molti temono che gli sforzi della Germania per ricordare il passato nazista possano essere messi in discussione.

Il candidato dell’Afd Jörg Prophet è stato sconfitto a sorpresa al secondo turno dal sindaco uscente di Nordhausen, una città con 4omila abitanti.

Prophet, un ex uomo d’affari di 61 anni, era dato per favorito dopo la netta vittoria ottenuta al primo turno. Ma il sindaco uscente Kai Buchmann, che non è iscritto ad alcun partito, ha completato la rimonta vincendo con il 54,9 per cento dei voti.

“Il risultato del voto è un enorme sollievo perché dimostra che il revisionismo storico, un atteggiamento che minimizza le sofferenze delle vittime dei campi di concentramento nazisti, non è una soluzione”, ha dichiarato Jens-Christian Wagner, direttore della fondazione che amministra l’ex campo nazista di Mittelbau-Dora, che si trova a meno di dieci chilometri da Nordhausen.