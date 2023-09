La polizia lo ha arrestato mentre era ricoverato sotto falso nome in una clinica per la cura del cancro a Palermo.

Era un fedele luogotenente del boss Salvatore Riina, capo del clan dei corleonesi immortalato nei film Il Padrino, morto in carcere nel 2017.

Messina Denaro è stato uno dei protagonisti della guerra dichiarata dalla mafia allo stato e nel corso degli anni è stato condannato a sei ergastoli, anche per il suo ruolo nell’omicidio del giudice antimafia Giovanni Falcone nel 1992 e per gli attentati a Roma, Firenze e Milano nel 1993.

Il boss Matteo Messina Denaro, morto il 25 settembre a 61 anni, è stato uno spietato assassino che ha vissuto per trent’anni da latitante in seguito a una campagna di violenze che ha contribuito alla sanguinosa reputazione della mafia siciliana.

Tra i suoi effetti personali, dopo l’arresto, sono stati trovati oggetti legati al film Il Padrino, tra cui una calamita che raffigura un boss mafioso in smoking, con la scritta “Il padrino sono io”.

Appassionato di orologi Rolex e di abiti firmati, di fumetti e di videogiochi, Messina Denaro aveva la fama di playboy e una volta apparve sulla copertina di una rivista italiana con gli occhiali scuri, come fosse una rockstar.

Il ragazzo rimase in ostaggio per 779 giorni prima di essere strangolato e il suo corpo sciolto nell’acido.

Dopo l’arresto di Riina nel gennaio 1993, Messina Denaro portò avanti la guerra allo stato, fornendo supporto logistico per gli attentati di Firenze, Milano e Roma, che causarono dieci morti e un centinaio di feriti.

Mettina Denaro era considerato particolarmente spietato anche per gli standard mafiosi.

Falcone fu poi assassinato con l’esplosione di una bomba su un autostrada vicino a Palermo, il 23 maggio 1992, un crimine per il quale Messina Denaro fu condannato all’ergastolo in contumacia nel 2020.

Nel 1992 fece parte di un gruppo inviato a Roma da Riina per pianificare l’omicidio di Falcone. Fu richiamato quando il capomafia decise di cambiare strategia.

Messina Denaro scomparve dalla circolazione nell’estate del 1993, ma rimase pienamente operativo.

Nel 2000, dopo un maxiprocesso contro la mafia a Trapani, fu condannato in all’ergastolo in contumacia per omicidio e associazione mafiosa.

Messina Denaro ha continuato a gestire i suoi affari comunicando attraverso il sistema dei pizzini, cioè messaggi scritti su piccoli pezzi di carta.