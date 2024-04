Dopo oltre duecento giorni di combattimenti, la guerra a Gaza non ha mostrato alcun segno di tregua, mentre il senato degli Stati Uniti ha dato il via libera a miliardi di aiuti militari a Israele, il 23 aprile.

Nelle prime ore del 24 aprile, fonti ospedaliere e di sicurezza di Gaza hanno riferito di attacchi aerei israeliani a Nousseirat (centro) e a Rafah, la città situata all’estremità meridionale della Striscia di Gaza, vicino all’Egitto.

A Washington, il senato degli Stati Uniti ha approvato tredici miliardi di dollari di aiuti militari a Israele, serviranno in particolare per rafforzare lo scudo antimissile Iron Dome dispiegato ai confini. Il piano degli Stati Uniti comprende anche più di nove miliardi di dollari per “soddisfare l’urgente necessità di aiuti umanitari a Gaza e ad altre popolazioni vulnerabili in tutto il mondo”, in particolare in Sudan, anch’esso in guerra da più di un anno. La decisione del senato conferma il voto della camera dei rappresentanti, un altro ramo del Congresso.

Gli aiuti militari sono stati approvati in un contesto di manifestazioni filopalestinesi nei campus americani e di timori nelle capitali straniere, tra cui Washington, per una possibile operazione di terra a Rafah, dove si trovano in questo momento circa 1,5 milioni di palestinesi.