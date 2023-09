“Chi pensa che la pace possa affermarsi in Medio Oriente senza che i palestinesi abbiano uno stato, rimarrà deluso”, ha dichiarato all’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

L’iniziativa araba prevede la normalizzazione delle relazioni con Israele in cambio del suo ritiro dalla Cisgiordania, da Gerusalemme Est, dalla Striscia di Gaza e dalle alture del Golan.

“La questione palestinese è un pilastro fondamentale”, ha dichiarato ai giornalisti dopo aver incontrato il ministro degli esteri palestinese Riyad al Maliki a Ramallah. “L’iniziativa araba, presentata dall’Arabia Saudita nel 2002, è al centro delle discussioni in corso”.

I palestinesi hanno definito questi accordi “un tradimento della loro lotta per ottenere uno stato”, ma Al Sudairi ha affermato che Riyadh è al loro fianco.

Svolta per il Medio Oriente

Il principe ereditario saudita e leader de facto del paese, Mohammed bin Salman, ha dichiarato all’emittente statunitense Fox che il regno “si sta avvicinando” a un accordo con Israele, sottolineando però che la causa palestinese rimane “molto importante” per Riyadh.

Al centro dei colloqui ci sono garanzie di sicurezza per l’Arabia Saudita e assistenza per un programma nucleare civile, secondo quanto hanno riferito all’Afp funzionari vicini ai negoziati che hanno chiesto di restare anonimi.

Washington ha spinto per avviare i negoziati tra Israele e l’Arabia Saudita sostenendo che una normalizzazione delle relazioni sarebbe una svolta per l’intero Medio Oriente.

Il governo di destra di Netanyahu ha ampliato gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, che sono illegali in base al diritto internazionale.

Intervenendo il 26 settembre a una cerimonia per ricordare la guerra araboisraeliana del 1973, ha affermato che “molti stati del Medio Oriente vogliono la pace con Israele”.

Gli Stati Uniti, che in passato hanno fatto da mediatori tra israeliani e palestinesi, non si sono più impegnati seriamente per una soluzione a due stati dopo un tentativo fallito quasi dieci anni fa.