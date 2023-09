L’autoproclamata repubblica separatista del Nagorno Karabakh ha annunciato il 28 settembre la sua dissoluzione a partire dal 1 gennaio 2024, a più di trent’anni dalla sua creazione e a una settimana da un’offensiva dell’esercito azero che ha costretto alla fuga più della metà della popolazione.

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha accusato l’Azerbaigian di portare avanti una “pulizia etnica” nel territorio.

Il decreto emanato dal leader dell’enclave, Samvel Šahramanyan, afferma che “tutte le istituzioni e organizzazioni governative sarano sciolte il 1 gennaio 2024” e che di conseguenza “la repubblica del Nagorno Karabakh cesserà di esistere”.

La regione a maggioranza armena, che aveva proclamato la sua autonomia dall’Azerbaigian all’epoca della dissoluzione dell’Unione Sovietica, è stata in conflitto con Baku per più di tre decenni, in particolare nel corso di due guerre, la prima tra il 1988 e il 1994 e la seconda nell’autunno del 2020.

La settimana scorsa l’Azerbaigian ha lanciato un’offensiva militare per assumere il controllo della regione, costringendo i separatisti a capitolare entro ventiquattr’ore, senza che le forze di pace russe schierate nel 2020 intervenissero.

L’Armenia, che ha sostenuto il territorio per decenni, ha deciso di non intervenire militarmente, aprendo la strada al reintegro della regione nell’Azerbaigian.