Un attacco attribuito all’esercito ha causato la morte di 29 persone, tra cui alcuni bambini, in un campo profughi nello stato Kachin, nel nord della Birmania. La notizia è stata data il 10 ottobre dal portavoce di un gruppo ribelle che controlla la zona.

“Abbiamo trovato 29 corpi, mentre 56 persone sono rimaste ferite”, ha dichiarato Naw Bu, esponente dell’Esercito per l’indipendenza kachin (Kia).

L’attacco è stato condotto la sera del 9 ottobre in un campo vicino a Laiza, vicino al confine con la Cina.

Naw Bu ha affermato che è in corso un’indagine per capire come si è svolto l’attacco, che ha attribuito all’esercito.

“Non abbiamo sentito aerei, quindi è possibile che sia stato usato un drone”, ha aggiunto.

Zaw Min Tun, portavoce della giunta militare al potere, ha dichiarato che l’esercito “sta raccogliendo informazioni”.

“Potrebbe essere esploso un deposito di armi dei ribelli”, ha detto, senza fornire prove.

Le immagini trasmesse dai mezzi d’informazione locali mostrano i soccorritori tra le macerie.

Quarantadue persone sono state ricoverate in ospedale, ha affermato Naw Bu.