I neozelandesi sono chiamati alle urne il 14 ottobre per delle elezioni legislative in cui il primo ministro laburista Chris Hipkins punta a una difficile conferma, dieci mesi dopo aver preso il posto di Jacinda Ardern. La campagna elettorale è stata dominata dalla questione dell’inflazione.

In base a un sondaggio Guardian Essential pubblicato questa settimana, Hipkins è al 30 per cento delle intenzioni di voto, contro il 34 per cento del leader dell’opposizione conservatrice Christopher Luxon, ex dirigente di una compagnia aerea.

Il partito nazionale della Nuova Zelanda (conservatore) potrebbe ottenere un numero di seggi sufficiente a formare un governo di coalizione con la formazione liberale Act.

La Nuova Zelanda, un paese con cinque milioni di abitanti, ha un sistema proporzionale misto in cui gli elettori votano per un partito politico e scelgono un deputato per la propria circoscrizione.

Per formare un governo, un partito o una coalizione deve arrivare a controllare almeno 61 seggi sui 120 del parlamento.

Tuttavia, in occasione della chiusura della campagna elettorale il 13 ottobre, Hipkins si è mostrato ottimista. “Non ho un piano b, mi sto impegnando al massimo per vincere”, ha dichiarato alla stampa.

Nelle ultime elezioni dell’ottobre 2020 l’allora premier Jacinda Ardern aveva condotto i laburisti a una vittoria schiacciante.

Il suo governo di centrosinistra è stato elogiato per aver chiuso rapidamente le frontiere all’inizio del 2020, proteggendo gli abitanti dalla pandemia di covid-19, ma anche per come ha affrontato le due crisi dell’anno precedente: un’eruzione vulcanica che ha causato la morte di ventidue persone e un attacco terroristico alla moschea di Christchurch che ha causato cinquantuno vittime.

Ardern si è però dimessa a gennaio per trascorrere più tempo con il compagno e la figlia.