Manifestanti con le mani dipinte di vernice rossa hanno ripetutamente interrotto una seduta del congresso degli Stati Uniti a Washington sugli aiuti militari statunitensi, chiedendo di smettere di finanziare la guerra di Israele contro Hamas.

Il segretario di stato Antony Blinken e il segretario alla difesa Lloyd Austin si sono rivolti alla commissione per i finanziamenti del senato per ottenere il via libera a miliardi di dollari per il sostegno militare a Israele, all’Ucraina e per altre spese militari.

Ma una ventina di persone presenti nell’aula hanno alzato le mani coperte di vernice, simbolo dello spargimento di sangue nella Striscia di Gaza da quando Israele ha iniziato a bombardare il territorio palestinese dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre.

I manifestanti hanno mostrato cartelli su cui era scritto: “No more dollars for Israel” (basta soldi a Israele), mentre altri gridavano “Ceasefire now” (cessate il fuoco subito), “Palestinians are not animals” (i palestinesi non sono animali) e “Shame on you all” (Vergognatevi).

Blinken è stato costretto a interrompere più volte il suo discorso, mentre alcuni manifestanti venivano scortati dalla polizia all’esterno dell’aula. Il presidente Joe Biden ha chiesto al congresso di autorizzare un finanziamento di oltre 105 miliardi di dollari per la sicurezza, di cui 14,3 miliardi per Israele.