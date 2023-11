Per la prima volta dopo cinquantaquattro anni, i Beatles hanno raggiunto la vetta delle classifiche del Regno Unito con Now and then, un brano che usa l’intelligenza artificiale per riunire la leggendaria band britannica, ha dichiarato domenica l’organizzazione che compila le classifiche.

Pubblicato giovedì, il brano era stato registrato da John Lennon ed è stato completato dopo la sua morte dagli altri musicisti del gruppo.

Si prevede che occuperà il primo posto nella prossima classifica settimanale, che sarà pubblicata venerdì prossimo, spodestando così la superstar americana Taylor Swift.

Questo è il diciottesimo singolo della band di Liverpool a raggiungere la vetta della classifica: il primo era stato From me to you nel 1963 e l’ultimo The ballad of John and Yoko nel 1969, poco prima dello scioglimento della band nell’aprile del 1970.