“Le vittime erano migranti venezuelani che vivevano in condizioni di estrema povertà in due alloggi sovraffollati”, ha aggiunto Valencia.

Secondo i vigili del fuoco, gli otto minorenni avevano tra i quattro e i tredici anni.

Secondo alcuni mezzi d’informazione locali, il rogo è stato causato da una stufa difettosa, ma le autorità non hanno confermato la notizia.

In base ai dati della prefettura della regione del Bío Bío, nel 2022 la baraccopoli in cui è divampato l’incendio ospitava 179 famiglie, principalmente di migranti.

Il numero dei migranti venezuelani in Cile è aumentato in modo significativo a partire dal 2017 a causa della crisi politica, economica e sociale in Venezuela.

Migliaia di venezuelani hanno raggiunto il Cile a piedi passando per la Bolivia o il Perù, a nord. Molti di loro vivono in condizioni di estrema povertà in baraccopoli costruite su terreni non edificabili.