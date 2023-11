Uno studio pubblicato nel 2020 sulla rivista The Lancet ha attribuito all’inquinamento atmosferico 1,67 milioni di morti all’anno in India.

Come molti altri bambini, il piccolo Ayansh è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale statale Chacha Nehru Bal Chikitsalaya. Molti di loro soffrono di asma e polmonite, disturbi che aumentano in coincidenza con i picchi d’inquinamento legati ai roghi agricoli, alle emissioni industriali e al trasporto su strada.

Ad appena un mese di vita, Ayansh Tiwari deve indossare una mascherina per l’ossigeno a causa di problemi respiratori dovuti all’inquinamento atmosferico che avvelena la capitale indiana New Delhi.

Secondo uno studio pubblicato nel 2021 sulla rivista Lung India, a New Delhi quasi un bambino su tre soffre di asma e ostruzione delle vie aeree.

Mohammad Akhlad, un bambino di 11 mesi, soffre di polmonite da otto giorni.

“Era un bambino così felice, ma in questi giorni non fa altro che piangere e tossire”, afferma la madre, Chandni Begum. “Purtroppo non c’è modo di sfuggire allo smog”.

Come tutti i genitori che affollano i corridoi dell’ospedale, dove le cure sono gratuite, Begum non può permettersi di pagare il ricovero in una struttura privata, né di acquistare un depuratore d’aria per la casa.

La pediatra Seema Kapoor afferma che l’afflusso di pazienti è costante da quando le temperature si sono abbassate e le sostanze inquinanti hanno cominciato a ristagnare vicino al suolo.

“Le malattie respiratorie rappresentano il 30-40 per cento dei ricoveri totali”, aggiunge Kapoor.

Dhingra afferma che l’unico consiglio che dà ai genitori è di evitare il più possibile che i figli facciano attività all’aperto: “Ma è terribile dover chiedere a un figlio di restare chiuso in casa”.