Il 9 novembre gli Stati Uniti hanno approvato il primo vaccino contro la chikungunya, una malattia trasmessa dalle zanzare, ha affermato la Food and drug administration (Fda).

Il vaccino, che è stato sviluppato dall’azienda biotecnologica europea Valneva e sarà commercializzato con il nome di Ixchiq, è stato approvato per le persone di età superiore ai diciotto anni maggiormente esposte al virus, ha precisato l’Fda.

Il virus responsabile della chikungunya, trasmesso agli esseri umani da zanzare infette, provoca febbre, cefalea e dolori articolari. A volte i sintomi permangono per mesi o addirittura anni, ma i decessi sono rari.

La malattia è diffusa soprattutto nelle regioni tropicali, in particolare in Africa, nel sudest asiatico e in alcune zone delle Americhe.

Ultimamente però ha cominciato a diffondersi anche in altre regioni, e i casi sono in aumento nel mondo, ha dichiarato l’Fda, evocando una “minaccia crescente per la salute globale”. Alcuni casi sono stati segnalati anche in Europa.

La Valneva ha presentato una richiesta di autorizzazione anche all’Agenzia europea per i medicinali (Ema).