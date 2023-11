A poco più di due settimane dall’inizio della conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop28, l’umanità è “fuori strada”. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 14 novembre, se gli impegni attuali dei governi saranno messi in pratica nel 2030 le emissioni di gas serra saranno calate del 2 per cento rispetto al 2019, un dato molto lontano dal 43 per cento che sarebbe necessario per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale.

“Alla Cop28 i governi dovranno passare dalla politica dei piccoli passi a quella dei passi da gigante”, ha affermato in un videomessaggio Simon Stiell, segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Unfccc). “Il mondo è fuori strada e ogni frazione di grado conta”.

“I piccoli interventi non basteranno a salvarci”, ha affermato in un comunicato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. “È arrivato il momento di rafforzare le ambizioni climatiche in tutti i paesi, in tutte le città e in tutti i settori”.