“Stiamo conducendo un’operazione mirata contro Hamas in un settore specifico dell’ospedale Al Shifa”, ha affermato l’esercito in un comunicato.

Mentre le Nazioni Unite e alcune ong hanno lanciato l’allarme per la situazione dei civili negli ospedali del nord della Striscia di Gaza, l’esercito israeliano ha dichiarato che farà tutto il possibile “per non fare del male alle persone che Hamas usa come scudi umani”.

Il direttore dell’ospedale, Mohammed Abu Salmiya, ha affermato il 14 novembre che almeno 179 corpi sono stati sepolti in una fossa comune.

“Siamo stati costretti a farlo perché ci sono corpi ovunque e le camere refrigerate dell’obitorio non hanno più elettricità”, ha spiegato.

La Casa Bianca non ha voluto commentare l’operazione israeliana in corso, ma in precedenza si era detta contraria a “scambi a fuoco in un luogo in cui sono ricoverate persone innocenti”.

Intanto, in Israele aumentano le pressioni sul governo riguardo alla questione degli ostaggi in mano ad Hamas. È attualmente in corso un negoziato con la mediazione del Qatar.

I familiari hanno chiesto al primo ministro Benjamin Netanyahu di concludere al più presto un accordo con Hamas che permetta a tutti gli ostaggi di tornare a casa.

Un centinaio di familiari ha effettuato il 14 maggio una marcia di protesta di 63 chilometri da Tel Aviv all’ufficio di Netanyahu a Gerusalemme.