Il 16 maggio la Commissione europea ha aperto un’inchiesta sui social network Facebook e Instagram (Meta), sospettati di alimentare comportamenti di dipendenza nei minori e di non proteggerli abbastanza dai contenuti inappropriati.

“Riteniamo che Meta non abbia fatto abbastanza per mitigare i rischi per la salute fisica e mentale dei minori europei”, come prevede il nuovo Digital services act (Dsa), ha affermato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno e i servizi.

Si tratta della sesta inchiesta formale aperta dalla Commissione europea nell’ambito del Dsa, entrato in vigore nel 2023 per contrastare contenuti e prodotti illeciti online.

Facebook e Instagram erano già finiti sotto inchiesta ad aprile, sospettati di non aver rispettato i loro obblighi in tema di lotta alla disinformazione in vista delle elezioni europee di giugno.