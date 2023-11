L’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha invece affermato che alcuni raid aerei israeliani hanno causato “danni materiali” vicino a Damasco, la capitale della Siria. Negli ultimi anni Israele ha più volte preso di mira in Siria le infrastrutture delle milizie filoiraniane, alleate di Hamas.

Il 17 novembre l’esercito israeliano ha intensificato la sua operazione contro Hamas nell’ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, mentre i servizi di telecomunicazioni sono ormai interrotti in tutto il territorio a causa della mancanza di carburante.

“Reparto per reparto”

Secondo Israele, gli ospedali della Striscia di Gaza ospitano infrastrutture strategiche di Hamas, che userebbe i civili come scudi umani. Un ufficiale dell’esercito ha dichiarato che i soldati stanno conducendo le loro ricerche “piano per piano, reparto per reparto”.

“I nostri soldati hanno scoperto l’ingresso di un tunnel nell’ospedale Al Shifa”, ha affermato il portavoce dell’esercito Daniel Hagari il 16 novembre.

Le autorità di Hamas hanno smentito che gli ospedali siano usati per scopi militari.

“Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di condurre l’operazione nell’ospedale Al Shifa era la possibilità che gli ostaggi fossero tenuti lì”, ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista all’emittente tv statunitense Cbs. “È possibile che gli ostaggi siano stati trasferiti prima dell’arrivo dei nostri soldati”.

Secondo le autorità di Hamas, l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di 11.500 persone, tra cui 4.710 bambini. L’attacco senza precedenti di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre ha invece causato circa 1.200 vittime in Israele. Secondo le stime dell’esercito israeliano, il 7 ottobre Hamas ha preso in ostaggio circa 240 persone.