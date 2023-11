L’industria del petrolio e del gas deve prendere “decisioni difficili adesso” per accelerare la transizione verso le fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di gas serra, ha affermato il 23 novembre l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), a una settimana dall’inizio della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop28).

“Deve decidere se vuole aggravare la crisi climatica o contribuire a risolvere il problema”, si legge in un rapporto speciale dedicato all’industria dei combustibili fossili.

In un momento in cui la crisi climatica sta peggiorando, soprattutto a causa del consumo di combustibili fossili, gli esperti della Iea spiegano cosa dovrebbe fare l’industria per aiutare il mondo a centrare l’obiettivo più ambizioso dell’accordo di Parigi, cioè limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale.

Per rispettarlo, le aziende del settore dovrebbero dedicare il 50 per cento della loro spesa per investimenti nelle fonti rinnovabili entro il 2030, da aggiungere alla cifra necessaria per ridurre le loro emissioni.