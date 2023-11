L’esecuzione di Zohrevand è avvenuta all’alba in una prigione di Hamadan, nell’ovest del paese, secondo l’organizzazione per i diritti umani Hengaw, che ha sede in Norvegia.

Si tratta dell’ottava esecuzione legata alle proteste scoppiate nell’autunno 2022, dopo la morte in custodia di Mahsa Jina Amini, una curda iraniana di ventidue anni che era stata arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo.

Zohrevand era stato condannato a morte per aver ucciso un ufficiale dei Guardiani della rivoluzione durante una manifestazione a Malayer nel novembre 2022.

Hengaw, che si occupa in particolare dei diritti dei curdi iraniani, ha affermato che Zohrevand non è stato avvertito dell’esecuzione e non ha quindi potuto incontrare i suoi familiari per l’ultima volta.