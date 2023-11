Henry Kissinger, ex segretario di stato degli Stati Uniti, è morto mercoledì. Aveva cent’anni. Lo ha annunciato la sua società di consulenza.

Con la sua scelta spietata di promuovere una politica estera di pura potenza da parte degli Stati Uniti, ha contribuito a definire il mondo del secondo dopoguerra e dell’epoca della guerra fredda.

“Henry Kissinger, stimato studioso e statista americano, è morto oggi nella sua casa in Connecticut”, ha annunciato la Kissinger associates in un comunicato diffuso il 30 novembre. La famiglia terrà un funerale privato, mentre una cerimonia commemorativa avrà luogo a New York in un secondo tempo.

Non è stata resa pubblica la causa del decesso. Kissinger era rimasto attivo anche negli ultimi anni, andando in Cina a luglio per incontrare il presidente Xi Jinping.