Il ministero della salute di Hamas ha dichiarato domenica che 15.523 persone, il 70 per cento delle quali donne e bambini, sono state uccise dall’inizio dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, effettuati in risposta al sanguinoso attacco del 7 ottobre del gruppo islamista palestinese contro Israele.

Contattato dall’Afp per sapere se avesse bombardato il perimetro di questo ospedale, l’esercito israeliano non ha risposto. Israele accusa Hamas d’installare infrastrutture militari all’interno e sotto agli ospedali e di usare i civili come scudi umani.

Israele ha esteso l’offensiva contro i miliziani di Hamas nella Striscia di Gaza sotto assedio il 4 dicembre. Intanto si aggravano le preoccupazioni internazionali per il crescente numero di vittime civili nella guerra cominciata il 7 ottobre e per gli incidenti che ci sono stati lo scorso weekend in Iraq e nel mar Rosso.

Dal 7 ottobre i bombardamenti israeliani hanno ucciso un numero enorme di civili. Una strage simile in un tempo così breve ha pochi precedenti in questo secolo

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato “circa diecimila attacchi aerei dall’inizio della guerra”. Nel sud della Striscia di Gaza gli attacchi hanno colpito la città di Khan Yunis e i dintorni, dove ormai ogni giorno l’esercito avverte con volantini lanciati in alcuni quartieri che “un attacco è imminente” e ordina agli abitanti di andarsene.

Il 3 dicembre i residenti sono fuggiti dalla città, a piedi, ammassati sui carri o in macchina, con le loro cose ammucchiate sul tetto, secondo le immagini dell’Afp. Gli ospedali nel sud della Striscia di Gaza sono sopraffatti dall’afflusso di feriti mentre le riserve di carburante per far funzionare i generatori sono quasi esaurite.

All’ospedale Nasser di Khan Yunis, il più grande nel sud di Gaza, a ogni esplosione arrivano nuovi feriti e nuovi corpi, a volte senza nessuno che li identifichi.

Ehab al Najjar, un abitante del posto, è arrabbiato: “Sono andato a casa e ho visto la bomba caderci sopra”, ha detto all’Afp, descrivendo i corpi in strada. “La metà erano bambini piccoli. Qual era la loro colpa?”

“Mi mancano le parole per descrivere gli orrori che colpiscono i bambini”, ha detto in un video James Elder, portavoce dell’Unicef ​​in visita all’ospedale Nasser di Khan Yunis. “Questo è il peggior bombardamento della guerra nel sud di Gaza. Sto vedendo un numero enorme di vittime tra i bambini”, aveva dichiarato in precedenza su X, ex Twitter.

Nella vicina città di Rafah, i residenti che camminavano tra le macerie si sono radunati intorno a un enorme cratere. “È un bombardamento straordinario. Non sappiamo perché. Non sappiamo a quale scopo”, ha esclamato uno di loro, Mohammad Fahjan.