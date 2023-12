Nel terzo trimestre del 2023 l’azienda svedese ha fatto registrare un utile netto di 65 milioni di euro, rispetto ai 166 milioni dell’anno precedente, in un contesto di un aumento del 26 per cento del numero dei suoi utenti attivi mensili, arrivati a 574 milioni.

“Sono consapevole che per molti una riduzione di questa portata può sembrare sorprendente, visti i dati positivi sugli utili”, ha scritto il direttore generale Daniel Ek in una lettera ai dipendenti.

Si tratta della terza ondata di licenziamenti da quando l’azienda svedese ha annunciato 600 tagli di posti di lavoro a gennaio 2023. Altre duecento persone erano state licenziate a giugno. Questi provvedimenti fanno parte di una più generale ondata di licenziamenti che ha colpito le aziende tecnologiche dall’inizio del 2023, in particolare i colossi americani come Meta, Alphabet e Amazon.

Il 4 dicembre il servizio di streaming Spotify ha annunciato una riduzione del suo personale di “circa il 17 per cento”, ovvero di circa 1.500 persone, per ridurre i costi.

Questi licenziamenti dovrebbero consentire di “allineare Spotify con i nostri obiettivi futuri e di garantire che siamo adeguatamente dimensionati per le sfide che verranno”, ha spiegato l’amministratore delegato nella lettera.

Secondo Ek ​​nel 2020 e nel 2021 l’azienda “ha approfittato dell’opportunità offerta dal capitale a basso costo e ha investito in modo significativo nell’espansione della squadra di lavoro, nel miglioramento dei contenuti, nel marketing e in nuovi mercati. Tuttavia, oggi ci troviamo in una situazione molto diversa. E nonostante i nostri sforzi per ridurre i costi l’anno scorso, la nostra struttura ha dei costi troppo alti”, ha aggiunto, sottolineando “una crescita economica che ha subìto un notevole rallentamento”.

Nel 2022 e nel 2023 Spotify, quotata alla borsa di New York, è stata “più produttiva, ma meno efficiente. Dobbiamo essere entrambe le cose allo stesso tempo”.

Spotify ha continuato a investire fin dal suo lancio nel 2006, espandendosi in nuovi mercati e offrendo poi contenuti esclusivi, come i podcast, nei quali ha investito più di un miliardo di dollari.