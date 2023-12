Sei persone sono state arrestate durante le operazioni di voto, che sono state prorogate di un’ora e mezza. Il presidente della commissione per gli affari elettorali David Lo ha affermato che la proroga non è stata decisa per la scarsa affluenza ma per un problema tecnico.

Le autorità avevano cercato di convincere gli abitanti ad andare a votare tappezzando la metropoli di manifesti elettorali.

Le ultime elezioni per i consigli distrettuali si erano svolte al culmine del grande movimento di protesta per la democrazia del 2019. L’affluenza record del 71 per cento aveva portato a una vittoria schiacciante dei candidati pro-democrazia.

“È giusto che siano i patrioti a governare Hong Kong”, ha dichiarato Lee, un ingegnere civile che si è presentato al seggio per votare. “Il fatto che alcuni candidati siano stati esclusi non è un problema”.