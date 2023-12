La decisione presa da Modi nel 2019, che ha permesso a New Delhi di amministrare direttamente lo stato del Jammu e Kashmir, a maggioranza musulmana, ha “favorito l’integrazione del territorio”, ha affermato la corte suprema nella sua sentenza.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

In Asia

La corte suprema ha anche stabilito che il Jammu e Kashmir dovrà indire le elezioni entro il 30 settembre 2024. “D’ora in poi dev’essere equiparato agli altri stati indiani”, si legge nella sentenza.

La revoca dell’autonomia parziale del Kashmir indiano è stata accompagnata da arresti di massa e dall’interruzione delle comunicazioni, oltre che dal rafforzamento delle forze di sicurezza in modo da reprimere qualunque protesta.

Le politiche di New Delhi hanno suscitato molte polemiche in Kashmir e all’estero, ma sono state prevalentemente elogiate nel resto dell’India, in quanto hanno portato a una riduzione delle violenze (nel 2023 sono rimaste uccise circa 120 persone, due terzi delle quali insorti).

L’abolizione dell’articolo 370, che garantiva l’autonomia del Kashmir indiano, era uno dei punti chiave del programma del Bharatiya janata party (Bjp), la formazione nazionalista indù di Modi, fin dalla sua nascita.

La revoca dell’autonomia ha permesso agli indiani residenti altrove di comprare terreni nel Jammu e Kashmir, ottenere impieghi pubblici e presentare domande per borse di studio, una politica considerata da alcuni attivisti per i diritti civili come “una forma di colonialismo”.