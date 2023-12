Il governo argentino guidato dall’ultraliberista Javier Milei ha annunciato il 12 dicembre una serie di misure drastiche, tra cui una svalutazione del peso di più del 50 per cento e tagli ai sussidi nei settori dei trasporti e dell’energia, per stabilizzare un’economia caratterizzata da debito cronico e iperinflazione.

La misura, che entrerà in vigore il 13 dicembre, avrà un impatto negativo, almeno nell’immediato, sul potere d’acquisto degli argentini, con il 40 per cento della popolazione che vive già al di sotto della soglia di povertà.

Il peso, la valuta locale, che gli esperti considerano nettamente sopravvalutato, passerà da quasi quattrocento a ottocento per un dollaro. L’obiettivo finale di Milei è di “dollarizzare” l’economia argentina, perché secondo lui i cittadini “hanno già scelto il dollaro per i loro risparmi e le loro transazioni”.

“I nostri problemi dipendono dal debito cronico”, ha affermato Caputo, aggiungendo che per la prima volta, votando per Milei, gli argentini sembrano aver capito che “i soldi sono finiti”.

Lo stato, inoltre, rinuncerà a nuovi progetti infrastrutturali e cancellerà quelli non ancora avviati. “Dovrà occuparsene il settore privato”, ha spiegato Caputo.

Per limitare le conseguenze delle misure di austerità per la popolazione, Caputo ha annunciato il mantenimento dei principali programmi sociali, tra cui quello che contribuisce all’accesso al lavoro, e il rafforzamento dei sussidi per chi ha veramente bisogno. Per esempio, le “carte alimentari” (buoni d’acquisto per le persone svantaggiate) aumenteranno del 50 per cento e l’assegno familiare universale sarà raddoppiato.

Nel suo discorso d’insediamento del 10 dicembre, Milei ha avvertito che “nel breve periodo le cose pegigoreranno”, ma che le misure di austerità permetteranno di riportare sotto controllo l’inflazione, che attualmente è al 143 per cento su base annua. Secondo lui ci vorranno “diciotto-ventiquattro mesi”.