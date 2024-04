La guerra tra Israele e Hamas è entrata nel suo duecentesimo giorno e non ci sono segnali di una tregua imminente, nonostante gli appelli per il rilascio degli ostaggi, in un momento in cui si intensificano i timori di un’offensiva israeliana sulla città di Rafah.

Il 23 aprile la ministra degli esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha chiesto la liberazione degli ostaggi in un messaggio pubblicato sul social network X. “Per duecento giorni il mondo si è fermato per le loro famiglie”, ha scritto. “Finché gli ostaggi non saranno liberati, non li lasceremo andare. Solo quando saranno tornati a casa la pace avrà una possibilità”. Il 22 aprile il tradizionale pasto del Seder, che segna l’inizio della Pasqua ebraica, è stato funestato dall’assenza degli ostaggi. Le famiglie avevano chiesto di lasciare una sedia vuota a tavola, per simboleggiare la speranza del ritorno dei prigionieri.

Il 22 aprile i manifestanti hanno allestito un enorme tavolo con sedie e piatti vuoti davanti alla casa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a nord di Tel Aviv. Hanno anche dato fuoco a un altro tavolo.

Netanyahu, che sta affrontando crescenti pressioni sugli ostaggi, ha dichiarato che la sua “determinazione” a vederli tutti riuniti con le loro famiglie rimane “incrollabile”.