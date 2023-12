I fondi sono cruciali per Kiev in un momento in cui gli aiuti statunitensi, per un totale di più di sessanta miliardi di dollari, sono bloccati al congresso a causa dell’opposizione dei repubblicani.

L’Unione europea aveva previsto di concedere all’Ucraina aiuti per cinquanta miliardi di euro, di cui trentatré di prestiti e diciassette di donazioni, nei prossimi quattro anni.

“Ventisei paesi hanno dato il loro via libera”, ha affermato il primo ministro olandese Mark Rutte. “Al momento non c’è un accordo con l’Ungheria, ma penso che alla fine lo troveremo”.

I leader europei hanno però raggiunto un accordo sull’apertura dei negoziati di adesione con l’Ucraina. In questo caso Orbán si è astenuto.

In un video postato su Facebook, il premier ungherese ha detto di essersi astenuto “per non condividere la responsabilità di una scelta folle”.

“È una vittoria per l’Ucraina e per tutta l’Europa”, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, mentre la Casa Bianca ha salutato una “decisione storica”.

Michel ha affermato che il via libera all’apertura dei negoziati con l’Ucraina e con la Moldova è “un chiaro segnale di speranza per i cittadini di questi due paesi e per tutto il continente”.

Da settimane si addensano le nubi sull’Ucraina: la controffensiva lanciata in estate non ha prodotto i risultati sperati e gli aiuti occidentali, cruciali per lo sforzo bellico, sono ancora bloccati.

Il 14 dicembre il presidente russo Vladimir Putin si è detto fiducioso in una vittoria di Mosca: “L’esercito russo sta rafforzando le sue posizioni lungo tutta la linea del fronte”.

“Se Putin vincesse la guerra, potrebbe decidere di aggredire altri paesi”, ha avvertito Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato.

Il 14 dicembre i leader dell’Unione europea hanno inoltre deciso di concedere lo status di paese candidato alla Georgia e di aprire i negoziati di adesione, a determinate condizioni, con la Bosnia-Erzegovina.