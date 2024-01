Il leader dell’opposizione Tarique Rahman, che vive in esilio a Londra, ha affermato che le elezioni legislative del 7 gennaio saranno una farsa il cuo unico scopo è mantenere al potere la premier Sheikh Hasina. La formazione guidata da Rahman, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), ha deciso di boicottare il voto.

Rahman guida il Bnp da quando nel 2018 è stata arrestata sua madre, Khaleda Zia, che è stata due volte premier.

In una rara intervista concessa al’Afp, Rahman, 56 anni, ha precisato che il suo partito non può partecipare a un voto il cui esito è “già deciso”, perché “sarebbe un affronto a chi ha dato la vita per la democrazia”.