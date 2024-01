Il neonazista norvegese Anders Behring Breivik, che nel 2011 uccise 77 persone in un duplice attentato terroristico, ha partecipato l’8 gennaio alla prima udienza di una causa contro lo stato per la sua detenzione in isolamento.

In giacca e cravatta e con la testa rasata, Breivik, a differenza delle precedenti apparizioni pubbliche, si è astenuto da qualsiasi provocazione nel corso dell’udienza, che si è svolta nella palestra della prigione di Ringerike. Il procedimento durerà cinque giorni.

Breivik, 44 anni, detenuto nella sezione di massima sicurezza della prigione, sostiene che l’isolamento a cui è sottoposto da quasi undici anni e mezzo violi l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu), che vieta i trattamenti disumani e degradanti.

Il 22 luglio 2011 Breivik fece esplodere una bomba vicino alla sede del governo a Oslo, uccidendo otto persone, e poi raggiunse l’isola di Utøya, dov’era in corso un campo estivo dei giovani laburisti, assassinando a colpi di arma da fuoco altre 69 persone, in maggioranza adolescenti.

Nel 2012 fu condannato alla pena massima di ventuno anni di prigione, con la possibilità di un’estensione.