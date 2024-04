La commissaria russa per l’infanzia Maria Lvova-Belova ha annunciato un accordo con Kiev per lo scambio di 48 bambini sfollati a causa della guerra, in seguito di un primo incontro tra funzionari russi e ucraini avvenuto in Qatar, uno stato che si è fatto mediatore tra i due paesi.

“Ventinove bambini torneranno in Ucraina e diciannove in Russia”, ha detto ai giornalisti Lvova-Belova. Il presidente russo Vladimir Putin e la stessa Lvova-Belova sono stati presi di mira da un mandato di arresto della Corte penale internazionale nel 2023, che ritiene che queste migliaia di bambini non siano stati sfollati a causa dei combattimenti, ma consapevolmente deportati dalla Russia, un’accusa che Mosca rigetta fermamente.