In precedenza l’Oms aveva proclamato l’eradicazione della malattia a Mauritius nel 1973 e in Algeria nel 2019.

Finora più di quaranta paesi sono stati dichiarati dall’Oms liberi dalla malaria. La certificazione arriva quando un paese non registra casi di trasmissione interna per almeno tre anni consecutivi.

In base ai dati dell’Oms, nel 2022 la malaria ha causato 608mila vittime nel mondo, su circa 250 milioni di infezioni totali. Il 95 per cento delle vittime è stato registrato in Africa. Nell’80 per cento dei casi si è trattato di bambini di età inferiore a cinque anni.

“Il successo di Capo Verde è un raggio di speranza per tutto il continente”, ha affermato Matshidiso Moeti, direttrice regionale dell’Oms per l’Africa. “Dimostra che con una forte volontà politica e programmi efficaci eliminare la malaria è possibile”.

“Grazie agli strumenti esistenti e a quelli nuovi, in particolare i vaccini, possiamo cominciare a sognare un mondo libero dalla malaria”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.