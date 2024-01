“Hanno sacrificato ciò che avevano di più caro per permettere a tutti noi di vivere in sicurezza”, ha aggiunto Hagari.

Il portavoce Daniel Hagari ha precisato che la maggior parte è rimasta uccisa nel sud della Striscia di Gaza in un attacco con un lanciarazzi Rpg contro un carro armato e un edificio minato dall’esercito in vista della sua demolizione.

Secondo le autorità di Hamas, l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di 25.295 persone, più dell’1 per cento della popolazione del territorio. L’attacco di Hamas del 7 ottobre ha invece causato circa 1.140 vittime in Israele, secondo un conteggio dell’Afp basato sugli ultimi dati israeliani disponibili.

In base al piano, Israele e Hamas dovrebbero concordare in anticipo il numero dei detenuti palestinesi da scarcerare in cambio degli ostaggi.

Il governo israeliano non è invece disposto a prendere in considerazione una “soluzione a due stati”, che prevede la nascita di uno stato palestinese, hanno confermato il 22 gennaio i ministri degli esteri dell’Unione europea al termine di un incontro con il loro collega israeliano Yisrael Katz.

“Katz dovrebbe preoccuparsi della sicurezza a lungo termine del suo paese e dell’alto numero di vittime civili nella Striscia di Gaza”, ha affermato il capo della diplomazia europea Josep Borrell. “La soluzione a due stati è l’unica possibile, a meno che Israele non voglia trasferire l’intero popolo palestinese o ucciderli tutti. Per ora non sta facendo altro che piantare i semi dell’odio per le generazioni future”.