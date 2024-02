Il 31 gennaio l’attore statunitense Alec Baldwin si è dichiarato non colpevole di omicidio colposo a più di due anni dalla morte, avvenuta durante le riprese del western Rust, della direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Baldwin, 65 anni, era atteso in tribunale il 1 febbraio per un’udienza preliminare, ma la sua difesa ha rinunciato a comparire e ha inviato un documento in cui l’attore si dichiara non colpevole per il colpo di pistola sparato sul set.

L’attore, che rischia fino a diciotto mesi di prigione, sostiene di non aver premuto il grilletto e che comunque gli era stato assicurato che la pistola fosse innocua.