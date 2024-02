Più di seimila medici specializzandi si sono dimessi e 1.600 sono entrati in sciopero per protestare contro una riforma del sistema di formazione, causando serie difficoltà al sistema sanitario sudcoreano.

Il 20 febbraio molti ospedali hanno dovuto respingere i pazienti e rinviare gli interventi chirurgici in seguito all’adesione alla protesta di quasi il 50 per cento degli specializzandi del paese.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha affermato che “il governo non rinuncerà a una riforma necessaria per prendersi cura di una popolazione che sta invecchiando rapidamente” e ha invitato gli specializzandi “a non prendere in ostaggio la vita e la salute dei cittadini”.