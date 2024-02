Il 18 febbraio Israele ha annunciato che il suo esercito lancerà un’operazione di terra a Rafah se gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza non saranno rilasciati entro l’inizio del Ramadan, il 10 marzo, mentre la comunità internazionale continua a lanciare avvertimenti sulle conseguenze per i circa 1,4 milioni di palestinesi, in maggioranza sfollati, attualmente presenti in città.

La sera del 20 febbraio almeno quindici persone sono morte nel bombardamento israeliano di una casa a Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza, ha affermato il ministero della salute di Hamas.

Secondo le autorità di Hamas, l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di 29.313 persone. L’attacco di Hamas del 7 ottobre ha invece causato circa 1.140 vittime in Israele, secondo un conteggio dell’Afp basato sugli ultimi dati israeliani disponibili.