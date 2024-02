Il dissidente Oleg Orlov, figura di spicco della battaglia per i diritti umani in Russia, è stato condannato il 27 febbraio a due anni e mezzo di prigione da un tribunale di Mosca per aver contestato l’invasione dell’Ucraina.

Alcune decine di persone erano presenti in tribunale per sostenere Orlov, uno degli ultimi dissidenti ancora liberi e non in esilio all’estero.

Veterano dell’ong Memorial, a cui nel 2022 è stato assegnato il Nobel per la pace dopo essere stata sciolta dalle autorità russe, Orlov ha preso la parola il 26 febbraio per denunciare “il soffocamento della libertà in Russia” e “l’aggressione all’Ucraina”.

“Non mi pento di nulla e non rimpiango nulla”, ha aggiunto.