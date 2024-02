Il 1 marzo entrerà in vigore a Cuba, con un mese di ritardo, un aumento del prezzo della benzina di più del 500 per cento, ha annunciato il governo il 28 febbraio.

“Il 1 marzo entrerà in vigore il provvedimento che aggiorna i prezzi al dettaglio del carburante”, ha affermato il ministro delle finanze e dei prezzi Vladimir Regueiro in un comunicato ripreso dal quotidiano Granma. Aumenterà anche del 25 per cento il prezzo dell’elettricità per i maggiori consumatori.

Queste misure, il cui obiettivo è ridurre il deficit pubblico, erano state annunciate dal governo a dicembre.