Il presidente francese Emmanuel Macron ha immediatamente convocato il congresso, che riunisce tutti i deputati e senatori, per un voto finale sulla riforma il 4 marzo. Il congresso dovrà approvare la riforma con una maggioranza qualificata del 60 per cento.

“Il senato ha scritto una pagina importante della storia dei diritti delle donne”, ha affermato il ministro della giustizia Eric Dupond-Moretti, aggiungendo che la Francia diventerà “il primo paese al mondo” a inserire la libertà garantita all’aborto nella costituzione.

“È un’immensa vittoria del movimento femminista”, ha affermato Mélanie Vogel, senatrice della formazione ambientalista Les Écologistes.

“È un passo importante, anche se avremmo preferito che l’aborto fosse inserito nella costituzione come diritto, piuttosto che come libertà garantita”, ha dichiarato all’Afp Danielle Gaudry del collettivo “Aborto in Europa, le donne decidono”.

In un momento in cui il diritto d’aborto è messo in discussione negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, il governo francese ha fatto di questa riforma una delle sue priorità.

L’esecutivo ha scelto la formulazione “libertà garantita” come compromesso tra un precedente testo approvato dall’assemblea nazionale, che conteneva la parola “diritto”, e un altro approvato dal senato, che si limitava a parlare di “libertà”.

L’emendamento stabilisce che “spetta alla legge stabilire le modalità per esercitare questa libertà garantita alle donne”.