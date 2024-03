Un gruppo tedesco di estrema sinistra, il Vulkan gruppe, ha rivendicato la responsabilità del “sabotaggio” che ha costretto il gigante statunitense delle auto elettriche Tesla a interrompere l’attività del suo principale stabilimento europeo, a Berlino, in Germania.

Per l’azienda di proprietà di Elon Musk si tratta di un nuovo problema da affrontare in Europa, dove è già coinvolta in una controversia su questioni sindacali in Svezia e dove le consegne sono state rallentate da attacchi alle navi cargo nel mar Rosso.

“Con il nostro sabotaggio ci siamo posti l’obiettivo di ottenere il più grande black out possibile della Tesla”, ha dichiarato il Vulkan gruppe in un comunicato pubblicato su una piattaforma usata dagli attivisti, Indymedia.

Questo movimento, noto ai servizi segreti tedeschi, aveva già rivendicato la responsabilità di un attacco incendiario a un cantiere della Tesla nel 2021. La mattina del 5 marzo, un incendio ha distrutto un traliccio dell’elettricità situato vicino allo stabilimento Tesla, a sud della capitale tedesca. Le autorità ritengono che il rogo sia stato appiccato intenzionalmente.

L’impianto, l’unico del suo genere in Europa, ha dovuto interrompere la produzione a causa del black out elettrico.