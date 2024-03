Il primo ministro peruviano Alberto Otárola si è dimesso il 5 marzo dopo l’apertura di un’inchiesta per traffico di influenze illecite in seguito alla diffusione di alcune registrazioni audio.

Otárola, 57 anni, uomo di fiducia della presidente Dina Boluarte, aveva assunto l’incarico nel dicembre 2022 dopo la destituzione del precedente capo dello stato, Pedro Castillo, che aveva causato manifestazioni di protesta represse dalle forze di sicurezza.

“Ho comunicato alla presidente della repubblica la mia intenzione di dimettermi”, ha affermato Otárola nel corso di una conferenza stampa a Lima. Otárola ha aggiunto di non aver commesso illeciti e di essersi dimesso per non creare problemi a Boluarte.

In precedenza tutti i partiti d’opposizione avevano chiesto le dimissioni di Otárola, che il 5 marzo ha dovuto interrompere una visita ufficiale in Canada per rientrare nel paese.