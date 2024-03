Nato nel 1986, Harris si è avvicinato alla politica giovanissimo battendosi per il rafforzamento dei servizi di assistenza ai disabili in nome del fratello, affetto da disturbi dello spettro autistico. A sedici anni è entrato nel Fine Gael e a 24 è stato eletto per la prima volta in parlamento.

“Porterò energia e rinnovamento”, ha dichiarato nel suo primo discorso da leader del partito.

Harris dovrà affrontare sfide difficili, tra cui la crisi degli alloggi e la questione dei senzatetto.

Dovrà anche cercare di rilanciare il partito, che i sondaggi danno al terzo posto a poche settimane dalle elezioni europee e a un anno dalle legislstive. In testa c’è il Sinn Féin, una formazione nazionalista di sinistra.