A differenza del testo statunitense, respinto il 22 marzo a causa del veto della Russia e della Cina, la nuova risoluzione non lega le richieste fatte a Israele e ad Hamas agli sforzi diplomatici condotti da Qatar, Stati Uniti ed Egitto, anche se riconosce l’esistenza di colloqui finalizzati a una tregua durevole che sia accompagnata da uno scambio di ostaggi e prigionieri palestinesi.

Alcuni osservatori sostengono che sia in corso un cambiamento sostanziale nel posizionamento di Washington, sotto pressione per limitare il sostegno a Israele in un momento in cui l’offensiva israeliana ha causato più di 32mila vittime a Gaza.

La Casa Bianca ha però smentito un “cambiamento di linea”.