Il 4 aprile Audrey Mondjehi, 42 anni, è stato condannato a trent’anni di prigione per aver aiutato il jihadista Chérif Chekatt a procurarsi l’arma con cui ha ucciso cinque persone, tra cui l’italiano Antonio Megalizzi, in un attentato al mercatino di Natale di Strasburgo nel dicembre 2018.

La corte ha inoltre inflitto pene più lievi ad altri due imputati, riconosciuti colpevoli di “associazione a delinquere” per aver svolto un ruolo d’intermediazione.

Uno, Christian H., 34 anni, è stato condannato a cinque anni per aver venduto a Mondjehi e Chekatt due armi, una delle quali difettosa, che però non sono state usate il giorno dell’attentato.

L’altro, Frédéric B., 37 anni, è stato condannato a quattro anni per aver dato a Mondjehi, sei giorni prima della strage, il numero di telefono dell’uomo che ha venduto l’arma usata per compierla.

Albert B., 83 anni, l’uomo che poche ore prima dell’attentato ha venduto quest’arma a Mondjehi e Chekatt non è stato processato insieme agli altri per via delle sue condizioni di salute. Potrebbe essere processato da solo in un secondo momento.

“Giustizia è fatta”, ha affermato in un comunicato la sindaca di Strasburgo Jeanne Barseghian. “Spero che la sentenza aiuti le vittime a elaborare il lutto, anche se la sofferenza resterà per sempre”.