Il 9 aprile il parlamento ha nominato ufficialmente Simon Harris come primo ministro irlandese, in sostituzione di Leo Varadkar, che si è dimesso il mese scorso per motivi personali e politici.

Il partito di centrodestra Fine Gael, che fa parte di una coalizione di governo composta da tre partiti, ha scelto Harris, 37 anni, come leader in seguito a un’elezione senza contendenti dopo le dimissioni di Varadkar.

Impegnandosi a rivitalizzare e a “far ripartire” il suo partito, Harris ha dichiarato che intende riportarlo verso “valori fondamentali” come la promozione delle aziende, dell’agricoltura, “della legge e dell’ordine”.

Harris diventerà il più giovane taoiseach – una parola gaelica che significa “capo” o “leader” – nella storia del paese. Varadkar aveva 38 anni quando ha assunto il ruolo nel 2017.

Varadkar, che era al suo secondo mandato come primo ministro e a 45 anni è ancora uno dei leader più giovani d’Europa, ha detto che quando si è dimesso sentiva di non essere più la “persona giusta” per guidare il paese.

“I politici sono esseri umani. Abbiamo i nostri limiti”, ha dichiarato il 20 marzo a Dublino, circondato dai suoi colleghi di governo del Fine Gael.

“Diamo tutto finché non ne possiamo più e poi dobbiamo andare avanti”, ha aggiunto.

L’arrivo al premierato di Harris è il coronamento di una rapida ascesa politica.

All’età di 16 anni è entrato a far parte del ramo giovanile del Fine Gael e ha scalato i suoi ranghi.

Consigliere di contea a 22 anni, è stato eletto in parlamento a 24 anni, nel 2011.

All’epoca era il più giovane deputato ed era soprannominato baby of the dail (il bambino del parlamento irlandese).

È stato nominato ministro della salute nel 2016 a soli 29 anni e ministro dell’istruzione nel 2020. Anche i suoi critici ammettono che è un comunicatore di talento.