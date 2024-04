Il 15 aprile si è aperto a Stoccolma, in Svezia, il processo a un ex generale siriano accusato di crimini di guerra commessi in Siria nel 2012. Si tratta del più alto responsabile militare siriano a essere processato in Europa.

Mohammed Hamo, 65 anni, residente in Svezia, era stato incriminato per “complicità” in crimini di guerra commessi tra gennaio e luglio 2012, un’accusa che potrebbe potenzialmente costargli l’ergastolo.

Il processo dovrebbe concludersi alla fine di maggio.